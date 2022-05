Zweden en Finland kiezen voor toetreding tot de NAVO: wat zijn de gevolgen?

Amsterdam

Ook Zweden wil lid worden van de NAVO. De Zweedse regerende sociaal-democratische partij hakte zondag de knoop door, waarmee het laatste obstakel is weggenomen voor aansluiting bij het militaire bondgenootschap.

‘Er is een wereld voor, en na 24 februari’, zei de sociaal-democratische premier Magdalena Andersson zondag, verwijzend naar de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. ‘Met de inval in Oekraïne is de veiligheidsorde fundamenteel veranderd en daarmee ook onze afweging over onze onafhankelijke positie.’ Ze zei dat Zweden en Finland snel samen hun aanvraag zullen indienen.

NAVO-baas Jens Stoltenberg juicht het besluit zondag toe tijdens een NAVO-top in Berlijn. Hij zei dat de NAVO de aspirant-leden wil beschermen in de periode t..

