Instroom Oekraïners in Duitsland daalt

De instroom van Oekraïense vluchtelingen naar Duitsland neemt af. Dat meldde minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser aan de krant Rheinische Post. Faeser zei dat er nu ongeveer 2000 Oekraïners per dag in Duitsland arriveren. Half maart waren dat er zo’n 15.000. De bewindsvrouw verwacht dat de meeste vluchtelingen uit Oekraïne op termijn weer terugkeren naar hun land. ‘Sommigen zullen blijven als zij de kans zien om met hun kwalificaties voet aan de grond te krijgen op de Duitse arbeidsmarkt’, zei Faeser. Volgens haar is er onder de Duitse bevolking nog steeds grote bereidheid om te helpen. <

