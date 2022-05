G7-landen roepen Rusland op tot deblokkeren graanexport Oekraïne

Wangels

graanleverancier

Oekraïne is een van ’s werelds grootste graanleveranciers. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is momenteel 25 miljoen ton graan geblokkeerd in Oekraïense havens, vooral in Odesa. Het graan is dringend nodig in Afrikaanse landen en het Midden-Oosten. De bewindslieden stelden Moskou nieuwe sancties in het vooruitzicht en waarschuwden China de westerse strafmaatregelen niet te ondergraven. En Belarus moet ophouden de Russische agressie tegen Oekraïne te faciliteren, aldus de ministers. De invloedrijke landen beloofden de Oekraïense grenzen die Rusland probeert te verschuiven nooit te erkennen, inclusief de in 2014 ingelijfde Krim. De regering in Kyiv kan rek..

