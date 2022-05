Charkiv claimt verdrijving Russen

Charkiv

Burgemeester Ihor Terekhov van Charkiv heeft zaterdag tegen de BBC gezegd dat het Oekraïense leger de Russen uit de Oost-Oekraïense stad Charkiv heeft verdreven. ‘Het is nu rustig, de burgers keren geleidelijk weer terug naar de stad’, zei Terekhov. Volgens getuigen voert het Russische leger nog wel luchtaanvallen uit op dorpen in de omgeving van Charkiv. Zo zou onder meer een dorp op zes kilometer ten noorden van Charkiv zijn bestookt. Charkiv is de op een na grootste stad van Oekraïne. In de miljoenenstad is sinds het begin van de oorlog in februari hevig gevochten.

