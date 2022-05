Orbán dreigt met veto op olieboycot om Brussel zoveel mogelijk geld te ontfutselen

Premier Orbán zegt dat Hongarije niet akkoord kan gaan met dit sanctiepakket. Waarom niet?

Stoppen met het importeren van Russische olie is volgens Orbán een ‘atoombom op de Hongaarse economie’. Hongarije ontvangt volgens de regering 65 procent van zijn olie uit Rusland, via de Droezjba-pijpleiding uit Rusland. Omdat het land niet aan zee ligt, zijn alternatieve olieleveranties per schip geen optie, aldus de Hongaarse regering. Woensdag zei de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó een volledige uitzondering te willen op olieleveranties per pijpleiding, nadat premier Orbán eerder een overgangsperiode van vijf jaar had geëist.

Hongarije heeft wel een andere mogelijkheid, de Adria-pijpleiding. Die loopt naar de Kroatische ..

