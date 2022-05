Geweld in Jeruzalem bij begrafenisstoet doodgeschoten journalist (2)

JERUZALEM (ANP/AFP) - In Jeruzalem is geweld losgebarsten rond de begrafenisstoet van de doodgeschoten al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh (51). In een video is te zien hoe Israëlische politieagenten charges uitvoeren op Palestijnen die de grafkist dragen. Daardoor viel de kist van Abu Akleh bijna op de grond.

Van tevoren waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen in Jeruzalem om de begrafenis ‘veilig en zonder geweld’ te laten verlopen. Meerdere wegen zijn afgesloten en ook wordt extra veiligheidspersoneel ingezet.

Op de begrafenisstoet in de Oude Stad zijn honderden rouwenden afgekomen. Abu Akleh was een zeer bekende verslaggever. Ze was een Palestijnse christen geboren in het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem. Daar wordt ze ..

