Ongekend zware aanvallen op burgers door militaire junta in Myanmar

Karen-staat

In grote delen van Myanmar heeft de militaire junta de aanvallen op burgerdoelen sterk opgevoerd. De leider van de junta, generaal Min Aung Hlaing, had op 27 maart al een intensivering aangekondigd van de aanvallen op alle groeperingen die zich verzetten tegen het regime. ‘We zullen ze tot de laatste toe vernietigen’, aldus Hlaing. Op dat moment was het geweld al toegenomen, maar de afgelopen weken komen er meldingen binnen van tot nu toe ongekend zware aanvallen. ‘We verkeren in een wrede, kwaadaardige situatie’, liet David Eubank, leider van de christelijke hulpgroepering Free Burma Rangers, aan het Nederlands Dagblad weten. ‘Het Birmese leger komt met een geweld en een snelheid op ons af die we niet eerder hebben meegemaakt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .