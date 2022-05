Nigeriaanse christelijke studente Deborah Yakubu vermoord om ‘blasfemie’

In de Nigeriaanse stad Sokoto is donderdag de christelijke studente Deborah Yakubu gelyncht . Ze bekritiseerde een islamitische medestudent, waarbij ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd.

Een christelijke studente is in de stad Sokoto in Nigeria gelyncht. Bisschop Matthew Hassan Kukah reageert geschokt op deze 'criminele daad'.

Sokoto

Een menigte van boze studenten belaagde Yakubu vervolgens. Shehu Shagari College of Education, waar ze studeerde, probeerde haar in veiligheid te brengen, maar dat lukte niet. De politie kon zelfs met traangas en schoten in de lucht de woedende menigte niet verdrijven. Daarna stenigden ze haar, sloegen haar dood en zetten haar lichaam in brand. De politie arresteerde twee verdachten. Zij waren herkend op videobeelden.

De sultan van Sokoto, een van de meest gezaghebbende moslimleiders in Nigeria, veroordeelt de moord. ‘Het sultanaat veroordeelt het incident in zijn totaliteit en roept veiligheidsdiensten op de daders voor de rechter te brengen.’

Matthew Hassan Kukah, de katholieke bisschop van Sokoto, reageerde geschokt. ‘Christene..

