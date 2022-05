De nieuwe perschef van het Witte Huis is de schijnwerpers niet gewend

Het aantreden van Karine Jean-Pierre als perschef van het Witte Huis is om meerdere redenen historisch. Wie is deze dochter van Haïtiaanse ouders, die eerder in de campagneteams van Barack Obama en Kamala Harris werkte?

Washington

Karine Jean-Pierre sprak nog helemaal geen Engels toen ze, als jong meisje, voor het eerst het Witte Huis bewonderde. Kort daarvoor was ze met haar ouders vanuit Haïti naar New York geëmigreerd. Haar moeder werkte zes of zeven dagen per week in de thuiszorg, haar vader was taxichauffeur. Aan vakanties deden ze niet, behalve dan die ene trip, vanuit stadsdeel Queens naar de Amerikaanse hoofdstad. Ze wilden hun kinderen het Witte Huis laten zien, en op de foto voor dat enorme zwarte hek, tussen de andere toeristen.

Vrijdag, veertig jaar later, begon Karine Jean-Pierre (47) als perschef van datzelfde Witte Huis. De keuze voor Jean-Pierre is om meerdere redenen historisch. Ze doet het als eerste zwarte vrouw ooit, en als eerste open..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .