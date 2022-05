Concentratiekampen, inlichtingendiensten en martelcomplexen: Syrië is één grote gevangenis

Uğur Ümit Üngör, hoogleraar Holocaust- en genocidestudies, schreef samen met Jaber Baker een boek over het systeem van repressie in Syrië. Over de civiele, militaire en geheime gevangenissen. Over de concentratiekampen, inlichtingendiensten en martelcomplexen. ‘In Syrië is niets opgelost.’

Akram en Amjad zijn twee Syriërs van wie de levens en lotgevallen elkaar ontmoetten in de folterkamer. Akram had zijn steun betuigd aan de volksprotesten tegen het regime, Amjad had zijn superieuren beloofd die opstand de kop in te drukken. Hun verhaal is niet uniek: er zijn honderdduizenden Akrams en duizenden Amjads. De massale gevangenneming en marteling die het Assad-regime op de samenleving heeft losgelaten, hebben een onomkeerbare en onuitwisbare impact gehad op miljoenen Syriërs. Deze goelag is een intrinsiek onderdeel geworden van de Syrische identiteit, vergelijkbaar met hoe de strijd tegen de zee een aspect is van de Nederlandse identiteit.

‘Het was de meest aangrijpende studie die ik ooit deed’, zegt Uğur Ümit Üngör over het bo..

