Bloedbad op Duitse scholen voorkomen

Essen

Met de aanhouding van een 16-jarige jongen heeft de politie in de Duitse stad Essen naar eigen zeggen aanslagen op twee scholen voorkomen. De jongen werd donderdagochtend vroeg van zijn bed gelicht door een zwaarbewapend arrestatieteam. Hij zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen op zijn huidige school, het Don-Bosco-Gymnasium, en een school waar hij eerder leerling was. Beide scholen waren de hele donderdag dicht, de politie deed er onderzoek. In het huis van de jongen vond de politie allerlei wapentuig en ook veel ‘xenofoob en rechts-extremistisch materiaal’.

