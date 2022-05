Miljardenplan om van Russisch gas af te komen

De Europese Unie moet tot 2027 195 miljard euro uittrekken om het wegvallen van Russische energie op te vangen. Daarnaast moet de Europese energieconsumptie in 2030 met 13 procent zijn teruggebracht, tegenover 9 procent in eerdere plannen. Dat staat in een concept van het RePowerEU-plan dat de Europese Commissie woensdag zal presenteren.