VN onderzoekt vermeende wandaden Russen in Oekraïne

Genève

Een grote meerderheid stemde voor een voorstel van Oekraïne om de gebeurtenissen in Kyiv en andere regio’s in februari en maart te onderzoeken. De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten. China en Eritrea stemden tegen het voorstel. Daarnaast waren er twaalf onthoudingen. VN-commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, zei eerder op de dag dat in en om de Oekraïense hoofdstad Kyiv de afgelopen weken meer dan duizend lichamen van burgers zijn geborgen. Volgens haar is in veel gevallen er waarschijnlijk sprake van oorlogsmisdaden. Rusland maakte tot voor kort deel uit van de Mensenrechtenraad. Het land werd vorige maand vanwege de vermeende mensenrechtenschendingen in Oekraïne geschorst, waarop Mosk..

