Rutte tegen Oekraïens parlement: ‘We steunen jullie tot vrijheid en democratie zijn hersteld’

In een vlammende speech tot het Oekraïense parlement heeft premier Rutte donderdag ‘onwankelbare’ Nederlandse steun toegezegd. ‘We staan schouder aan schouder tot vrede, vrijheid en democratie in Oekraïne hersteld zijn en tot gerechtigheid is behaald.’

Den Haag

Rutte is een van de eerste westerse leiders die het Oekraïense parlement – via een videoverbinding – heeft toegesproken sinds Ruslands hernieuwde invasie. Begin mei ging de Britse premier Boris Johnson hem voor. Rutte plaatste zich vierkant achter de Oekraïense strijd en benadrukte dat Nederland het Oekraïense volk zal steunen tijdens en na de oorlog, als het land heropgebouwd moet worden.

Rutte verwees naar de moderne artillerie die Nederland in samenwerking met Duitsland naar Oekraïne stuurt en zei: ‘Samen met onze vrienden en bondgenoten zullen we er staan als meer militaire goederen nodig zijn in een nieuwe fase van de oorlog. Nogmaals: we staan naast jullie tot het einde (every inch of the way).’

Ook pleitte de Nederlandse pre..

