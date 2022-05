Bekende sieraden Elizabeth tentoongesteld wegens jubileum

Londen

Geïnteresseerden kunnen in verschillende residenties van de Queen de sieraden van dichtbij bekijken. Haar tiara met 1333 diamanten is vanaf 22 juli bijvoorbeeld te zien in Buckingham Palace, maakte de Royal Collection Trust donderdag bekend. De stichting beheert namens de koningin de koninklijke verzamelingen en zorgt voor de openstelling van de paleizen. Elizabeth draagt de met diamanten bezette diadeem meestal op weg naar de traditionele opening van het parlement. Dit jaar was ze daar om gezondheidsredenen niet bij. Haar oudste zoon Charles nam de honneurs waar.

De tiara is gemaakt voor de beroemde extravagante kroning van George IV in 1821. De diamanten zijn gezet in de vorm van een roos, een distel en twee klavers, de nationale ..

