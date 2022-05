Finland wil zich aansluiten bij de Navo ‘zonder verder oponthoud’, Kremlin dreigt met repercussies

Finland wil zich aansluiten bij de NAVO. Dat hebben de Finse president en premier donderdag gezegd in een gezamenlijke verklaring. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Rusland heeft het besluit al reden voor een treffende reactie genoemd.

Woensdag was de Britse premier Boris Johnson op bezoek in Helsinki bij de Finse president Sauli Niinistö. (beeld afp)

‘Het lidmaatschap van de NAVO versterkt onze veiligheid. Finland moet zich zonder verder oponthoud bij de NAVO aansluiten’, zo valt te lezen in de verklaring van president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin. ‘We hopen dat de stappen die moeten worden genomen voor dit besluit de komende dagen snel worden gezet.’

De eerstvolgende stap is dat Finland het lidmaatschap formeel aanvraagt. De kans is groot dat daarmee gewacht wordt tot buurland Zweden ook een besluit heeft genomen. Naar verwachting gebeurt dat zondag, wanneer de regerende sociaal-democratische partij in Zweden de knoop doorhakt. De Finse president zei donderdag dat beide landen nauw samenwerken met betrekking tot een eventuele NAVO-aanvraag.

Het besluit volgt op de Russische i..

