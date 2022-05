Rusland wil bezet Cherson inlijven, einde van eventuele onderhandelingen over vrede met Oekraïne

Rusland koerst aan op het inlijven van de bezette regio Cherson in het zuiden van Oekraïne. De door Moskou benoemde nieuwe gouverneur wil president Poetin om toestemming vragen voor de ‘hereniging’ met Rusland.

Cherson was de eerste grote stad in Oekraïne die de Russische troepen in handen kregen, nadat president Poetin eind februari het bevel gaf voor de invasie. Inmiddels heeft het Russische leger vrijwel de hele regio Cherson bezet en zijn de plaatselijke autoriteiten vervangen door figuren die Rusland steunen.

Aanvankelijk gingen er geruchten dat de Russische bezetters een referendum wilden organiseren over het uitroepen van een ‘onafhankelijke volksrepubliek’ Cherson, naar voorbeeld van de republiekjes die de separatisten acht jaar geleden in Donetsk en Loehansk uitriepen. Maar die plannen zijn kennelijk van de baan.

Inlijving bij RuslandKirill Stremoöesov, de door Moskou benoemde gouverneur van de regio Cherson, liet eerder deze week weten dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .