Podcast: Waarom Poetin bereid is er een bloederige strijd van te maken in Oekraïne

De speech van Poetin op de Dag van de Overwinning zei weldegelijk iets over het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne, dat zegt buitenlandcommentator Jan van Benthem. In deze nieuwe aflevering praat hij met presentator Marien Korterink door over die speech en het verdere verloop van de oorlog. Die kan, volgens van Benthem, nog wel eens lang en bloederig worden. Ook duikt hij de geschiedenis in om deze oorlog in een breder perspectief te plaatsen.

