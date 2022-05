34 - Waarom Poetin bereid is er een lange bloederige strijd van te maken in Oekraïne

We blikken terug op de speech die Poetin afgelopen maandag hield op de Dag van de Overwinning. De toespraak was traditioneel, maar impliciet zei Poetin weldegelijk iets over de oorlog, betoogt buitenlandcommentator Jan van Benthem. Ook legt hij uit waarom Poetin de oorlog in Oost-Oekraïne niet in de komende maand hoeft te winnen.