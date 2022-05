Stapje voor stapje komt Poetin dichter bij zijn doel, alle tegenslagen op het Oekraïense slagveld ten spijt

Na nederlagen ten noorden van Kyiv heeft de Russische president Poetin zijn troepen in Oekraïne verplaatst naar het oosten. Daar veroverde Rusland de afgelopen weken dorpen, stadjes en tussengelegen velden. Daarmee komt Rusland stapje voor stapje dichter bij een strategisch doel: bezetting van de Donbas.

Na tweeënhalve maand oorlog heeft Rusland grote delen van deze streek in handen. Bijna de hele provincie Loehansk staat onder Russische controle. Ook in de provincie Donetsk heeft Rusland gebied ingenomen, en in het zuiden van Oekraïne heeft Rusland langs de Zee van Azov een strook bezet land die Rusland verbindt met het geannexeerde schiereiland de Krim.

Het Oekraïense leger slaagt erin om Rusland op de meeste plekken tegen te houden en op sommige plekken terug te drijven. De Oekraïense president Zelensky noemde de heroveringen van vier dorpen bij Charkiv deze week ‘goed nieuws’ en hij sprak van ‘bovenmenselijke krachten’ in zijn leger.

Maar hij vroeg de Oekraïeners om de heroveringen niet te vieren. Dat zou het leger te veel onder druk z..

