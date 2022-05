Nieuwe Noord-Ierse premier Michelle O’Neill heeft maar één doel: hereniging met Ierland

Dublin

De stemmen in de Noord-Ierse verkiezingen waren vrijdag nog niet geteld of de twee vrouwelijke leiders van Sinn Féin besloten de pers gezusterlijk te woord te staan. Rechts de 53-jarige Mary Lou McDonald, die komend jaar premier van Ierland hoopt te worden, links naast haar de acht jaar jongere Michelle O’Neill die als leider van de grootste partij de verwachting koestert om te worden benoemd tot Eerste Minister van Noord-Ierland, of zoals de nationalisten van Sinn Féin plegen te zeggen: het noorden van Ierland.

De boodschap was duidelijk: een verenigd Ierland is de wens. Als het aan de ‘Shinners’ ligt, zal een van deze twee politieke dochters van Sinn Féin-kopstuk Gerry Adams vroeger of later premier of president zijn van een Ierla..

