Slecht nieuws: de Russische precisiewapens raken op

Russische raketten verwoestten maandag een winkelcentrum in Odesa. Door 'domme bommen' lopen burgers in Oekraïne meer gevaar. (beeld afp / Oleksandr Gimanov)

De invasie van Oekraïne had dé oorlog moeten worden waarin het Russische leger kon laten zien dat het net zo hightech is als de Amerikanen. Het werd een deceptie voor Moskou. Nu al raakt de bodem in zicht van Ruslands gereedschapskist met precisiewapens, wapens die met gps of laser naar hun doel worden geleid.

Het is de zoveelste aanwijzing dat de Russische krijgsmacht niet zo formidabel en afschrikwekkend is als decennialang werd gedacht in het Westen. ‘Ruslands voorraad aan precisiewapens is waarschijnlijk zwaar uitgeput’, stelde het Britse ministerie van Defensie maandag op basis van informatie van zijn inlichtingendiensten. ‘De invasie van Oekraïne heeft tekortkomingen aan het licht gebracht over Ruslands vermogen om op grote..

