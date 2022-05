Veiligheidsmaatregelen voor gezinnen van rechters Hooggerechtshof VS worden verscherpt

Washington

Met unanieme stemmen heeft de Amerikaanse Senaat maandag een wet aangenomen om ook gezinsleden van rechters in het Hooggerechtshof bescherming te bieden. De maatregel is genomen na verontwaardiging in de Senaat over demonstraties van pro-abortusactivisten bij de woningen van drie conservatieve rechters van het hof. Daarbij werden leuzen geroepen als ‘Abort the Court‘ (aborteer het hof), ‘jouw leven is een leugen’ en ‘geen baarmoeder, geen zeggenschap’.

De pro-abortus actiegroep ‘Ruth Sent Us’ (Ruth heeft ons gestuurd, genoemd naar de in 2020 overleden ‘liberale’ rechter Ruth Bader Ginsburg) heeft op haar website de adressen van alle zes conservatieve rechters van het hof gepubliceer..

