In Mali voltrekt zich een ommezwaai van jewelste: niet Frankrijk, maar Rusland als nieuwe bondgenoot

De militaire machthebbers in Mali verruilen aloude partner Frankrijk voor Rusland. Of de vrijage met Moskou goed uitpakt, valt te betwijfelen. Russische huurlingen zijn nu al in verband gebracht met een massaslachting onder Malinese burgers. Bovendien komt de VN-missie onder druk te staan.

Vanwaar deze toenadering tot Rusland?

Het bewind van kolonel Assimi Goïta keert zich nadrukkelijk tegen oud-kolonisator Frankrijk. Goïta voerde in 2020 een coup aan tegen president Ibrahim Boubacar Keïta, wiens (zwakke) regering met Parijs samenwerkte in de strijd tegen gewapende moslimextremisten. Frankrijk was sinds 2013 met enkele duizenden militairen aanwezig in Mali, maar het geweld van jihadisten en andere opstandelingen nam niet af. Mali’s junta zou voor meer veiligheid gaan zorgen; een bekend argument van militaire coupplegers.

De relatie met Frankrijk verslechterde verder door de weigering van de Malinese militairen om spoedig nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Kolonel G..

