Colombiaans kartel terroriseert inwoners

Als wraak voor de uitlevering van een beruchte drugsbaas aan de Verenigde Staten botvierde Colombia’s grootste drugskartel dagenlang zijn woede op lokale inwoners. In het noorden van het land blokkeerden kartelleden toegangswegen, staken auto’s in brand en gijzelden inwoners in hun eigen huizen.

Wat is er aan de hand?

In vier dagen tijd wist het Clan del Golfo-kartel, ook bekend onder de naam Urabeños, grote delen van noordelijk Colombia plat te leggen. In ruim negentig gemeenten blokkeerden de milities toegangswegen, staken ze honderden voertuigen in brand en dwongen ze bedrijven te sluiten. Inwoners mochten hun huizen niet verlaten, zelfs niet om eten te kopen. ‘Er beweegt niets op straat, zelfs geen ambulance. Het is een stille chaos’, vertelde een inwoner uit de provincie Chocó aan the Guardian. Volgens sommige media vielen er vier tot zes doden, voordat de milities inwoners maandag toestonden het dagelijkse leven weer op te pakken.

Wat is de reden voor de geweldsuitbarsting?

Het kartel kondigde de gewapende staking donderdag a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .