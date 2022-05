Rusland voert een ‘preventieve oorlog’ tegen de NAVO, zegt Poetin

De strijd in Oekraïne is als de Grote Vaderlandse Oorlog tegen nazi-Duitsland en een ‘heilige strijd’. Dat was maandag de belangrijkste boodschap van president Poetin aan de Russen.

Moskou

Hij zinspeelde zo op een lange, moeilijke oorlog die veel slachtoffers kan eisen. Dat bleek ook uit het presidentiële decreet dat hij kort voor de parade ondertekende, voor ‘speciale ondersteuning voor de kinderen van de gedode en gewonde kameraden’. Het is een van de schaarse erkenningen van het Kremlin tot nu toe over Russische verliezen. Poetin zette die in het licht van de Tweede Wereldoorlog. ‘Vandaag verdedigen jullie waarvoor jullie vaders, grootvaders en overgrootvaders hebben gevochten’, zei hij tegen de militairen. Daaronder waren ook militairen die direct van het front in de Donbas kwamen.

Poetins speech beantwoordde niet aan de verwachtingen van veel analisten in het Westen en in Rusland zelf. Die hadden de aankondiging ..

