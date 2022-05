Links Zweden draait naar pro-Navo uit angst voor Russische aanval

Jarenlang was duidelijk dat Zweden niets te zoeken had bij de Navo. Maar de kwetsbare positie van het eveneens alliantievrije Oekraïne heeft het sentiment drastisch doen kantelen bij sociaal-democratische parlementariërs. ‘Als Rusland zich tegen ons keert, kunnen we ons niet verdedigen.’

Stockholm

Heel zijn volwassen leven ageerde Daniel Suhonen (43) tegen een Zweeds Navo-lidmaatschap. De columnist, prominent lid van de regerende sociaal-democratische partij en oprichter van de invloedrijke denktank Katalys, koesterde net als veel partijgenoten de Zweedse militaire onafhankelijkheid, die al ruim tweehonderd jaar duurt.

Ook waarschuwde hij voor het provoceren van Rusland. ‘De Navo naar de Russische grenzen duwen – wat zou gebeuren als Zweden en Finland zouden toetreden – is onnodig olie op het vuur gooien’, schreef hij in 2015 in de krant Expressen. ‘Rusland mag dan een schurkenstaat zijn, het is een land met een volkomen begrijpelijke logica, dat zich voelt als een gewonde beer wiens nest wordt binnengedrongen.’

Maar voor v..

