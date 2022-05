Geen oorlogsverklaring en geen woord van Poetin over het vervolg van de invasie

Hij liet zich maandag niet uit over het vervolg van de haperende Russische invasie van Oekraïne. In tegenstelling tot voorspellingen van de Oekraïense autoriteiten kondigde Poetin geen algehele mobilisatie aan. Hij kwam ook niet met een formele oorlogsverklaring.

Poetin legde in zijn korte speech (11 minuten) parallellen tussen de strijd van de Sovjet-Unie tegen nazi-Duitsland en de huidige strijd in Oekraïne ‘tegen agressors’. Hij zei dat de Russische strijdkrachten in Oekraïne laten zien dat ‘er geen plek is voor beulen, bestraffers en nazi’s’. Tegen Russische soldaten in Oekraïne zei hij: ‘Vandaag verdedigen jullie waar jullie vaders, grootvaders en overgrootvaders voor gevochten hebben.’

Overwinningsdag is voor Poetin de belangrijkste fee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .