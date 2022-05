Macron belooft ‘sterker Frankrijk’

Parijs

De Franse president Emmanuel Macron is zaterdag officieel beëdigd voor zijn tweede termijn. Hij beloofde de komende jaren ‘een sterker Frankrijk’ op te bouwen. De ceremonie werd bijgewoond door een paar honderd genodigden, onder wie zijn vrouw Brigitte en de enige twee nog levende oud-presidenten van Frankrijk, François Hollande en Nicolas Sarkozy. Beide ex-presidenten dienden slechts één termijn. Macron is de eerste Franse president in twintig jaar tijd die is herkozen. Hoewel Macron nu al is beëdigd, begint zijn tweede termijn officieel pas komende vrijdag.

