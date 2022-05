Aan het front in de Donbas: ‘In twee maanden nog nooit een Rus gezien. Alleen raketten’

Westerse analisten verwachten dat de Russische president Poetin de nationale overwinningsdag - vandaag - wil gebruiken om het conflict in Oekraïne te laten escaleren, nu een snelle overwinning uitblijft. Aan de frontlinies in de Donbas maakt men zich over een opmars op de grond minder zorgen. ‘Het echte gevaar komt uit de lucht.’

Huis in Horenka, Kyiv district, is getroffen in een Russische luchtaanval. (beeld nd / afp)