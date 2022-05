Zelfs het Onsterfelijk Regiment werd Russen afgepakt

Russische Soechoi Su-34 bommenwerpers oefenen voor de 9 mei-parade, vorig jaar in Moskou. (beeld epa / Sergei Ilnitsky)

Moskou

Poetin bouwde de mythe van de ‘9 mei-parade’ vanaf zijn aantreden systematisch en geschiedvervalsend op. De Grote Vaderlandse Oorlog liep van de Duitse inval op 22 juni 1941 tot 9 mei 1945. Door 1939 als begin te vermijden, omzeilde Rusland het Molotov-Ribbentroppact. Dat was in dat jaar niet alleen een niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland, maar - in een geheim protocol - ook een cynische opdeling van oostelijk Europa.

Door het ‘vaderlands’ te houden, kon Poetin de Amerikaanse hulp en de samenwerking met de geallieerden verdoezelen. Rusland alleen had de wereld bevrijd van Hitler, ten koste van 26,6 miljoen doden, een zevende van de hele bevolking. Niet vermeld werd dat Polen elke vijfde burger verloor.

Kritisc..

