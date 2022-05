Gevreesd en nu bewaarheid: vrouwen moeten van Taliban weer boerka dragen

Kabul

Vrouwen in Afghanistan moeten buitenshuis toch de alles bedekkende boerka dragen. Talibanleider Hibatullah Akhundzada heeft dat zaterdag laten weten in een decreet. Vrouwen moeten een kledingstuk dragen dat hen ‘van het hoofd tot de tenen bedekt, omdat dat traditioneel en respectvol is’, aldus Akhundzada.

Het decreet werd op een persconferentie in Kabul voorgelezen door een vertegenwoordiger van het ministerie ter Bevordering van Deugd en Bestrijding van Zedeloosheid. Vrouwen die ‘niet te oud of te jong zijn, moeten hun gezicht bedekken ten overstaan van mannen die geen familielid zijn’, voegde hij eraan toe. Bovendien is het beter dat vrouwen binnen blijven ‘als zij buiten niets belangrijks te doen hebben’.

Met de verplichte boerka b..

