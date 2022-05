Hart onder de riem voor Oekraïne

Zonder wapens, invloed of macht toch iets willen doen tegen de oorlog in Oekrane. Kunstenaars van over de hele wereld geven op creativesforukraine.com een signaal af.

Greta Alice Liekyte uit Litouwen is een van de kunstenaars die werk hebben ingezonden voor de virtuele tentoonstelling op creativesforukraine.com. Flowers of Ukraine laat een echtpaar zien met een kindje op komst. ‘Ik tekende dit stuk toen ik op het nieuws beelden zag van zwangere vrouwen en baby’s in kelders’, zegt Liekyte. ‘In het begin van de oorlog voelde ik mij verdoofd en bevroren. Ik vond het vreselijk om alleen maar toe te kunnen kijken. Hoewel ik ongewapend ben, voelt het alsof ik met kunst toch een wapen in handen heb.’ Liekyte groeide op in Litouwen, waar veel Oekraïners wonen. Ze hoorde de taal om zich heen in haar jeugd en groeide op met Oekraïense kinderen. ‘Ik denk dat dit voor de meeste mensen uit Litouwen geldt. We kennen hen persoonlijk. Daardoor beseffen wij extra dat onschuldige mensen het slachtoffer zijn.’

De persoonlijke betrokkenheid bij Oekraïners was ook de reden voor het initiatief van creativesforukraine.com. De Amerikaanse kunstenaar Becky Hochhalter is al dertig jaar bevriend met Nick Telezyn, die met zijn Oekraïense ouders naar Terre Haute in Amerika kwam. ‘Hij heeft altijd veel gedaan voor de gemeenschap hier. Hij heeft zich via lokale organisaties sterk gemaakt voor noodhulp aan kinderen in Amerika. Toen de beelden uit Oekraïne hier binnenkwamen, raakte me dat vreselijk. Ik zag het meteen als een moment om iets terug te doen.’

Lokale kunstenaars hielpen met het opzetten van de virtuele tentoonstelling. ‘Op dit moment hebben we met de combinatie van onze Facebook-inzamelingsactie en persoonlijke donaties ongeveer 7500 dollar opgehaald. De inzamelingsactie loopt tot en met 4 juni. Op die dag organiseert het Swope Art Museum een afsluitende receptie voor de virtuele tentoonstelling en een kennismaking met de deelnemende kunstenaars.’

Daar zal zeker niet iedereen bij zijn, want de inzendingen kwamen vanuit de hele wereld. Cláudia H. Abrantes stelde vanuit Portugal haar werk Ukraine will rise beschikbaar. ‘We zagen allemaal de kracht en vastberadenheid van de Oekraïners’, zegt ze. Een persoonlijke link met Oekraïne heeft ze niet. Toch raakt de oorlog haar diep. ‘Ik wil laten zien hoe dapper de Oekraïners vanuit het ondergrondse terugvechten, terwijl indringers voorbijtrekken.’

Er zijn kunstenaars die via de virtuele tentoonstelling uitgebreid vertellen over hun werk en achtergrond, maar ook mensen die met een korte beschrijving een illustratie deponeren. Zoals Nataliia Mikeladze. Ze schetst met haar werk Mariupol een beeld van de bombardementen op het Oekraïens staal- en hoogovenbedrijf Azov Stal. ‘De hele stad was al overgenomen door Russen, alleen die specifieke fabriek nog niet. In de schuilkelders van de fabriek zaten soldaten, vrouwen en kinderen’, schrijft ze.

De volledige opbrengst van creativesforukraine.com gaat naar de UCCA, een Oekraïense organisatie in Amerika, die humanitaire hulp aan Oekraïners verleent. ◀

in beeld