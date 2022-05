Palen voor nieuwe LNG-terminals in Nederland en Duitsland nu al de grond in

In Nederland en Duitsland worden in korte tijd vijf LNG-terminals aangelegd om het Russische gas te vervangen. Het betekent ook een aanjager voor de omschakeling naar groene energie.

De 'Gate Terminal' voor LNG op de Maasvlakte is nu nog de enige LNG-terminal in Nederland en Duitsland. (beeld anp / Koen van Weel)

Groningen – Wilhelmshaven

De plannen om helemaal af te schakelen van Russische olie en gas zorgen voor snelle veranderingen in Groningen en Noord-Duitsland. In net iets meer dan twee maanden tijd zijn er plannen ontwikkeld voor zeker vijf nieuwe terminals voor LNG, vloeibaar gemaakt aardgas dat per schip wordt aangevoerd.

Deze week werd in het Duitse Wilhelmshaven onder toeziend oog van minister Habeck van Economie en Milieu de eerste paal geslagen voor een van de vier drijvende terminals die Duitsland wil bouwen. Die moeten over ruim een jaar het eerste gas leveren richting de Duitse consumenten en het bedrijfsleven. Duitsland heeft eind februari de procedure om de nieuwe aardgasleiding uit Duitsland aan te sluiten op het Duitse gas..

