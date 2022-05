Rusland hervat aanval op staalfabriek en maakt zich op voor ‘overwinningsparade’ in Marioepol

Russische troepen hebben vrijdag opnieuw het laatste bolwerk van de Oekraïners in Marioepol, de staalfabriek Azovstal, gebombardeerd. Volgens de Oekraïense autoriteiten is Moskou erop gebrand de havenstad volledig in handen te krijgen vóór 9 mei, als Rusland de overwinning op nazi-Duitsland viert.