In een militair ziekenhuis in het Oekraïense Pokrovske: ‘Red mijn hand, alsjeblieft’

In de Oekraïense ziekenhuizen in de frontlinie is het alle hens aan dek. Als een geoliede machine werken dokters en verpleegkundigen aan hersenschuddingen, granaatscherfwonden of botbreuken. ‘Het aantal patiënten loopt enorm op.’

Pokrovske

Archil Agladze (32) zit met zijn benen gekruist op het blauwe houten bankje voor het Rayonna Likarniya militaire ziekenhuis in Pokrovske. Tientallen soldaten met mitella’s, verbonden torso’s en in rolstoelen roken sigaretten in de zon. Er worden chocolade-ijsjes uitgedeeld. Op de mouw van zijn blauwgrijze camouflagejas is een insigne geplakt: ‘Wrijf er wat aarde op: uiteindelijk stopt alles met bloeden’. Hij kijkt naar de bloeiende tulpen in de tuin rondom het ziekenhuis. De zon schijnt door de groene bladeren van de kastanjes en de vogels fluiten. ‘Wat een paradijs’, zucht hij.

‘Ik beloon mezelf na een stressvolle dag. Nu kocht ik tutti frutti.’

Op zijn schoot ligt een dubbelgevouwen boek. ‘Battleworn: The Memoir of a Combat Medic i..

