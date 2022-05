Gevluchte journalist: ‘Poetin vernietigt niet alleen Oekraïne, maar ook Rusland’

Pavel Kanygin, prominent journalist van de Russische oppositiekrant Novaja Gazeta, vertrok na de invasie in Oekraïne naar Amsterdam. Zijn krant zag zich intussen gedwongen te stoppen. ‘Het was wel duidelijk dat we op een lijst stonden.’

Journalist Pavel Kanygin is uit Moskou gevlucht en werkt nu vanuit Amsterdam.

Het leven, Rusland, alles is radicaal veranderd. Dat was de stemming op de redactie van de Russische oppositiekrant Novaja Gazeta op de ochtend dat de oorlog tegen Oekraïne begon, 24 februari. ‘We wisten: nu Rusland begonnen is Oekraïne te bombarderen, duurt het niet lang meer voor er ook een oorlog op het thuisfront uitbreekt’, zegt verslaggever Pavel Kanygin.

Twee weken later vertrok hij naar Amsterdam, waar hij samen met zijn vrouw Natasja en dochtertje Vera onderdak heeft gevonden in de Jordaan. ‘We hebben alles achtergelaten zoals het er stond: de auto, de bloemen, etenswaren in de koelkast’, zegt zijn vrouw.

Al een paar dagen na het begin van de oorlog merkte Kanygin dat de autoriteiten hem in de gaten hielden. ‘Er gingen in ons gebo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .