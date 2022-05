De taal van Rusland over een nucleaire oorlog radicaliseert in een gevaarlijk snel tempo

Terwijl Poetin dreigt met de inzet van ‘bliksemsnelle’ vergeldingswapens, wordt nu op Russische staatsmedia openlijk gesproken over een alles verwoestende kernoorlog. Die ontwikkeling mag niet worden genegeerd.

Op dit beeld uit een van het Russische ministerie van Defensie is te zien hoe een Sarmat intercontinentale raket in een container naar een lanceerbasis wordt vervoerd. Rusland heeft twee weken geleden een testlancering met een Sarmat-raket uitgevoerd. (beeld Epa/Russische ministerie van Defensie)

Ineens was er een schok van herkenning: dit is extremistisch, geradicaliseerd denken. In Moskou, deze keer. Nog maar enkele jaren geleden hadden ISIS en al-Qaeda er patent op. Maar waar ISIS tekeerging tegen de ‘ongelovigen’ die moesten worden vernietigd, dreigen nu de Russische president Poetin en zijn vicevoorzitter van de Russische Nationale veiligheidsraad Medvedev met nucleaire vergeldingsaanvallen.

Poetin deed dat al meteen bij het begin van de oorlog tegen Oekraïne. Landen die Rusland in de weg zouden staan, moesten op gevolgen rekenen ‘zoals ze nog nooit eerder in hun geschiedenis hebben gezien’. Het werd vooral gezien als een afschrikking richting het Westen om zich niet met de oorlog te bemoeien.

Dat doet het Westen wel, me..

