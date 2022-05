Drie doden bij aanslag in Israël

Elad

Elad ligt niet ver van het vliegveld Ben Goerion en ook maar twee kilometer van de grens met de Westelijke Jordaanoever. De aanval werd uitgevoerd door minstens twee terroristen, in de vroege avond van Israëls Onafhankelijkheidsdag. De daders gebruikten vuurwapens, messen en een bijl en ontkwamen met een auto, meldde Ynetnews. De medisch hulpverlener Alon Rizkan zei tegen de Jerusalem Post dat hij nog nooit zulke diepe, afgrijselijke wonden had gezien. Volgens zijn collega Moti Tsinvert was het een bloedbad. De slachtoffers liepen in leeftijd uiteen van drieëntwintig tot zestig jaar.

Volgens de politie heeft de aanslag mogelijk plaatsgevonden op meerdere locaties in het Amfitheater Elad Stadspark. Extra troepen werden aangevoerd, er z..

