Donorconferentie voor Oekraïne

Op een donorconferentie is 6,5 miljard dollar (bijna 6,2 miljard euro) opgehaald voor steun aan Oekraïne. Staatshoofden en regeringsleiders kwamen donderdag fysiek of digitaal bijeen in Warschau om geld toe te zeggen. De opbrengst is bedoeld voor economische en humanitaire hulp aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland.