Duitse regering nu toch welkom in Kyiv

Eerst mocht hij niet komen, nu is hij toch welkom: de Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft donderdag een uitnodiging gekregen van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om Kyiv te bezoeken. Steinmeier is door Zelensky wel aangespoord om samen met bondskanselier Olaf Scholz af te reizen.

Kyiv - Berlijn

Zelensky belde donderdag met Steinmeier om de lucht te klaren. Steinmeier wilde vorige maand Kyiv bezoeken met ambtgenoten uit de Baltische landen, maar mocht naar eigen zeggen van de Oekraïense regering niet mee. De Duitser is niet geliefd in Oekraïne, omdat hij als minister van Buitenlandse Zaken groot voorstander was van goede betrekkingen met Rusland. In het telefoongesprek van donderdag zijn ‘irritaties uit het verleden opgeruimd’, aldus een bericht op de website van de Duitse president.

kinderachtig

Het telefoongesprek moet een eind maken aan een wekenlange diplomatieke rel die steeds ongemakkelijker werd voor de Duitse president en bondskanselier (beiden SPD). Scholz ontweek wekenlang vragen..

