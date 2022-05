Extreme hitte bedreigt oogst in Zuid-Azië

New Delhi

India beleefde dit jaar de heetste maand maart sinds 1901, in het noordwesten en midden van het land waren de temperaturen in april zelfs de hoogste sinds het begin van de metingen 122 jaar geleden. In verschillende Pakistaanse steden tikte het kwik eind april bijna 50 graden aan, de temperatuur waarop het menselijk lichaam begint te ‘koken’: cellen raken oververhit, bloed verdikt en de zuurstoftoevoer naar de hersenen wordt afgesneden.

In de afgelopen dagen zakten de temperaturen op de meeste plekken enigszins, tot rond de 40 graden. Relatief koel dus in vergelijking met de weken daarvoor. Maar de voorspelling is dat vanaf het weekeinde het kwik weer gaat stijgen. De verkoelende moessonregens worden pas in juni verwacht.

Door de ..

