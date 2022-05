Petro kan de Colombiaanse presidentsverkiezingen winnen, als hij blijft leven

Gustavo Petro, favoriet bij de presidentsverkiezingen in Colombia, is links. In het door geweld geteisterde land betekent dit bijna automatisch dat zijn leven in gevaar is. Petro legde zijn campagne deze week al stil vanwege een dreigende aanslag.

Bogotá

De 62-jarige Gustavo Petro staat op het punt het onmogelijke te doen: als voormalig guerrillastrijder president worden van Colombia. Om daarin te slagen, moet hij niet alleen zijn rechtse rivaal Federico Gutiérrez verslaan, maar ook in leven blijven. Dat was de afgelopen halve eeuw geen vanzelfsprekendheid in het door een burgeroorlog geteisterde land. Decennialang woedde in Colombia een bloedige strijd tussen (extreem-)rechts en (gewapend) links, waarbij rechts regeerde en links vocht voor de revolutie.

Op papier is het sinds 2016 vrede. In dat jaar tekende de regering een akkoord met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia en legde de Farc, de grootste guerrillabeweging, de wapens neer. In de praktijk concurreren nog steeds ..

