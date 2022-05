Guardian Angels houden metro New York veilig

Een schietpartij in een metrostation heeft het gevoel van onveiligheid onder New Yorkers vergroot. Burgerbrigade Guardian Angels probeert het gevoel van veiligheid in de stad te herstellen. ‘Dank voor al jullie harde werken! Jullie zijn awesome!’

'Ze zijn een soort vriendelijke politie', zegt een metroreiziger over de Guardian Angels, een ordedienst van vrijwilligers in de New Yorkse metro. (beeld afp / Timothy A. Clary)