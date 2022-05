Stevige resolutie Europees Parlement over orgaanroof bij gevangenen in China

In een stevig verwoorde resolutie over orgaanroof bij gevangenen in China spreekt het Europees Parlement over een ‘weerzinwekkende en ontoelaatbare schending van het grondrecht op leven’.

De resolutie over orgaanroof in China werd donderdag in het Europees Parlement aangenomen. (beeld epa / Julien Warnand)