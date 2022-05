Nieuw leven voor Nederlands carillon in Washington: vijftig klokken opgeknapt in Asten

In Washington is donderdag het Nederlandse carillon officieel opnieuw ingewijd. Nederland schonk dit begin jaren vijftig aan de Verenigde Staten, als dank voor de bijdrage aan de bevrijding van Nederland van de nazibezetter en aan het herstel daarna.

'The Netherlands Carillon', bij Arlington National Cemetery in Washington D.C.Â

Washington

Het instrument, dat te vinden is bij Arlington National Cemetery in Washington D.C., is recent gerestaureerd, verbeterd en uitgebreid. De Amerikaanse beiaardier Edward M. Nassor en zijn Nederlandse collega Frank Steijns bespeelden het deze 5e mei tijdens een speciaal ‘bevrijdingsconcert’ en ook dirigent en violist André Rieu kwam eraan te pas. De plechtigheid rondom de ingebruikname had tevens een Oekraïens tintje.

Het evenement omvatte een speciaal opgenomen optreden van Rieu en zijn Johann Strauss Orkest. Ook sopraan Madieke Marjon Schoots was daarop te horen. Genoemde beiaardiers, van wie de Nederlander ook violist is bij het orkest van Rieu, werden ter plekke begeleid door een kwintet van het koperensemble Washington Symphon..

