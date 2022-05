VN bezorgd over ronselen van kinderen door bendes in Haïti

Het geweld in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, is recent weer opgelaaid. De Verenigde Naties waarschuwen dat vooral kinderen de dupe dreigen te worden van rekrutering door gewapende bendes.

Ontheemde Haïtianen, onder wie veel kinderen, zoeken in andere delen van Port-au-Prince een toevlucht nadat het bendegeweld in hun woonwijken recent oplaaide.

Port-au-Prince

De afdeling van de Verenigde Naties in Haïti veroordeelt op Twitter ‘het gewapende bendegeweld dat sinds 24 april aan de gang is en dat de gemeenschappen in het noorden en noordoosten van Port-au-Prince treft’. Volgens de VN zijn in de afgelopen weken tientallen Haïtianen gedood en duizenden anderen gewond en ontheemd geraakt. De wereldorganisatie maakt zich vooral zorgen ‘over de rekrutering van minderjarigen door bendes, een van de zes ernstige schendingen van de rechten van het kind’.

Vorige week circuleerde een filmpje op sociale media van een tienjarig Haïtiaans kind, gemaskerd en met een automatisch wapen in de hand. De jongen claimt in de video in de wijk Martissant te zijn, vlak na een aanval van zijn bende..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .