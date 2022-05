De ‘9 mei’-parade is een gestolen traditie. Wat kunnen we verwachten uit Rusland?

Corona is geen beletsel meer, maar de jaarlijkse optocht van het Russische leger vindt ditmaal ook elders plaats. De militaire parade op ‘Overwinningsdag’ lijkt oud, maar is recent en op maat van Poetin persoonlijk gesneden.

9 mei is ‘Overwinningsdag’ in Rusland. Herdacht wordt de Duitse capitulatie in Berlijn. Die werd getekend op 8 mei om elf uur ‘s avonds, maar toen was het in Moskou al een uur in de ochtend. Daarom herdenken veel Westerse landen het einde van de Tweede Wereldoorlog op 8, en Rusland het einde van de ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ op 9 mei.

Dat ‘Vaderlandse’ is in de loop van vooral de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De oorlog is van een doorleefde werkelijkheid tot een patriottische mythe geworden, waarin feiten en ontwikkelingen worden geduid op de manier die Poetin past.

nogal apocalyptischWat er op het programma staat? Er komt waarschijnlijk een bevrijdingsparade in Marioepol; net als in Melitopol, waar de vlag van het Rode Leger ui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .