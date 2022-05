33 - Valt er wat te vieren voor Poetin op de Dag van de Overwinning?

In Rusland wordt maandag 9 mei de Dag van de Overwinning gevierd. Valt er voor Poetin en Rusland eigenlijk een overwinning te vieren op die dag? En de afgelopen dagen hoor je meer geluiden dat Poetin nucleaire wapens in wil zetten, is die dreiging reëler geworden? Buitenlandcommentator Jan van Benthem legt uit waarom de kans op een nucleaire aanval groter wordt naarmate de oorlog op de grond voor de Russen slecht verloopt. En hoe moeten westerse landen omgaan met de dreigementen van Poetin?