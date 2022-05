Spanje in rep en roer om spionage

Wie bespioneerde de Spaanse premier Pedro Sánchez? Die vraag houdt Spanje al dagen bezig, nu de telefoons van de regeringsleider en zijn defensieminister geïnfecteerd blijken te zijn geweest met de Israëlische spionagesoftware Pegasus. Marokko is een verdachte.

Madrid

‘Een zeer ernstig falen in de bescherming van onze staat.’ De snoeiharde woorden kwamen maandag niet uit de mond van een kritische verslaggever of oppositieleider, maar van een lid van de Spaanse regering. Ione Belarra, minister namens de uiterst linkse coalitiepartij Podemos, reageerde zo op de hacks van de mobiele telefoons van haar collega’s, die eerder die dag door de regering zelf naar buiten waren gebracht. ‘Gravísimo’, zeer ernstig, foeterde Belarra tot vier keer toe in de microfoons van de elkaar verdringende journalisten.

Het nieuws over de datadiefstal op het allerhoogste politieke niveau is deze week als een bom ingeslagen in Spanje. Volgens Madrid zijn de telefoons van premier Pedro Sánchez en defensieminister Margarita ..

